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Аль-Духаиль - Аль-Наср 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа E. 4-й тур
Аль-Духаиль
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Духаиль - Аль-Наср, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа E. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Духаиль
Доха, Катар
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
24.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 3-й тур Аль-Наср4 : 3Аль-Духаиль
24.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 3-й тур Аль-Наср4 : 3Аль-Духаиль
02.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 2-й тур Аль-Духаиль0 : 1
19.09.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 1-й тур 0 : 0Аль-Духаиль
30.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа C. 6-й тур Аль-Духаиль1 : 1
27.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа C. 5-й тур 2 : 1Аль-Духаиль
04.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0
28.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 11-й тур 1 : 3Аль-Наср
24.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 3-й тур Аль-Наср4 : 3Аль-Духаиль
21.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 10-й тур Аль-Наср2 : 1
06.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 9-й тур Аль-Наср2 : 2

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