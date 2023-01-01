Аль-Духаиль - Аль-Наср 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК, Группа E. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Духаиль - Аль-Наср, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК, Группа E. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Духаиль
Доха, Катар
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Луиш Каштру
История личных встреч
|24.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 3-й тур
|4 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 3-й тур
|4 : 3
|02.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 2-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 1-й тур
|0 : 0
|30.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа C. 6-й тур
|1 : 1
|27.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа C. 5-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|12-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|11-й тур
|1 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 3-й тур
|4 : 3
|21.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|10-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|9-й тур
|2 : 2