02:41 ()
Свернуть список

Шахтёр U19 - Барселона U19 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2023 года в 14:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа H. 4-й тур
Шахтёр U19
Барселона U19

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр U19 - Барселона U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа H. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр U19
Донецк, Украина
Барселона U19
Барселона, Испания
История личных встреч
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 3-й турБарселона U192 : 0Шахтёр U19
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 3-й турБарселона U192 : 0Шахтёр U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 2-й тур1 : 2Шахтёр U19
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 1-й турШахтёр U191 : 4
08.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-офф1 : 0Шахтёр U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й турШахтёр U190 : 0
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 3-й турБарселона U192 : 0Шахтёр U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 2-й тур0 : 2Барселона U19
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 1-й турБарселона U192 : 1
01.03.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаБарселона U190 : 3
01.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 6-й тур1 : 1Барселона U19

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close