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Боруссия Д U19 - Ньюкасл Юнайтед U19 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа F. 4-й тур
Боруссия Д U19
Ньюкасл Юнайтед U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д U19 - Ньюкасл Юнайтед U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа F. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д U19
Дортмунд, Германия
Ньюкасл Юнайтед U19
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
История личных встреч
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й турНьюкасл Юнайтед U191 : 2Боруссия Д U19
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й турНьюкасл Юнайтед U191 : 2Боруссия Д U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 2-й турБоруссия Д U191 : 2
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 1-й тур0 : 1Боруссия Д U19
15.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финалаБоруссия Д U191 : 1 8 : 9
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаБоруссия Д U191 : 1 5 : 4
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й турНьюкасл Юнайтед U191 : 2Боруссия Д U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 2-й турНьюкасл Юнайтед U190 : 1
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 1-й тур4 : 0Ньюкасл Юнайтед U19

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