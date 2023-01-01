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Манчестер Сити U19 - Янг Бойз U19 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа G. 4-й тур
Манчестер Сити U19
Янг Бойз U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити U19 - Янг Бойз U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа G. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити U19
Манчестер, Англия
Янг Бойз U19
Берн, Швейцария
История личных встреч
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й турЯнг Бойз U190 : 4Манчестер Сити U19
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й турЯнг Бойз U190 : 4Манчестер Сити U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 2-й тур1 : 1Манчестер Сити U19
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 1-й турМанчестер Сити U195 : 2
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финала2 : 1Манчестер Сити U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 6-й турМанчестер Сити U191 : 0
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й турЯнг Бойз U190 : 4Манчестер Сити U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 2-й тур2 : 1Янг Бойз U19
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 1-й турЯнг Бойз U191 : 3
07.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-оффЯнг Бойз U192 : 3
02.11.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 2-й матч0 : 3Янг Бойз U19

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