Манчестер Сити U19 - Янг Бойз U19 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа G. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити U19 - Янг Бойз U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа G. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити U19
Манчестер, Англия
Янг Бойз U19
Берн, Швейцария
История личных встреч
|25.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 3-й тур
|0 : 4
|25.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 3-й тур
|0 : 4
|04.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 2-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 1-й тур
|5 : 2
|28.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|2 : 1
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 6-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 3-й тур
|0 : 4
|04.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 2-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|07.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Плей-офф
|2 : 3
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|2-й раунд. 2-й матч
|0 : 3