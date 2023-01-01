Милан U19 - ПСЖ U19 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа F. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан U19 - ПСЖ U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа F. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан U19
Милан, Италия
ПСЖ U19
Париж, Франция
История личных встреч
|25.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 2-й тур
|1 : 2
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 1-й тур
|4 : 0
|21.04.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/2 финала
|3 : 1
|14.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/4 финала
|2 : 0
|25.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 2-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 1-й тур
|0 : 1
|28.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 6-й тур
|4 : 4