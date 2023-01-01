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Милан U19 - ПСЖ U19 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа F. 4-й тур
Милан U19
ПСЖ U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан U19 - ПСЖ U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа F. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан U19
Милан, Италия
ПСЖ U19
Париж, Франция
История личных встреч
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й турПСЖ U191 : 0Милан U19
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й турПСЖ U191 : 0Милан U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 2-й тур1 : 2Милан U19
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 1-й турМилан U194 : 0
21.04.2023Юношеская лига УЕФА1/2 финала3 : 1Милан U19
14.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финалаМилан U192 : 0
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й турПСЖ U191 : 0Милан U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 2-й тур0 : 1ПСЖ U19
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа F. 1-й турПСЖ U190 : 1
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финала1 : 1 5 : 4ПСЖ U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа H. 6-й тур4 : 4ПСЖ U19

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