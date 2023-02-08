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Порту U19 - Антверпен U19 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа H. 4-й тур
Порту U19
Антверпен U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту U19 - Антверпен U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа H. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту U19
Порту, Португалия
Антверпен U19
Антверпен, Бельгия
История личных встреч
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 3-й турАнтверпен U191 : 4Порту U19
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 3-й турАнтверпен U191 : 4Порту U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 2-й турПорту U190 : 2
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 1-й тур1 : 4Порту U19
01.03.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финала1 : 1 6 : 5Порту U19
08.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-офф0 : 1Порту U19
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 3-й турАнтверпен U191 : 4Порту U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 2-й турАнтверпен U191 : 2
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа H. 1-й тур2 : 1Антверпен U19

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