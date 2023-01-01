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Црвена Звезда U19 - РБ Лейпциг U19 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа G. 4-й тур
Црвена Звезда U19
РБ Лейпциг U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда U19 - РБ Лейпциг U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа G. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда U19
Белград, Сербия
РБ Лейпциг U19
Лейпциг, Германия
История личных встреч
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й турРБ Лейпциг U192 : 1Црвена Звезда U19
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й турРБ Лейпциг U192 : 1Црвена Звезда U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 2-й турЦрвена Звезда U192 : 1
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 1-й тур5 : 2Црвена Звезда U19
01.11.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 2-й матчЦрвена Звезда U191 : 1 3 : 4
25.10.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 1-й матч2 : 2Црвена Звезда U19
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й турРБ Лейпциг U192 : 1Црвена Звезда U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 2-й турРБ Лейпциг U191 : 1
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа G. 1-й тур1 : 3РБ Лейпциг U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й тур0 : 0РБ Лейпциг U19
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 5-й турРБ Лейпциг U192 : 3

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