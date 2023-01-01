Мольде U19 - АЗ Алкмар U19 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, 2-й раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде U19 - АЗ Алкмар U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, 2-й раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мольде U19
Мольде, Норвегия
АЗ Алкмар U19
Алкмар, Нидерланды
История личных встреч
|24.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|4 : 2
|03.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|3 : 0
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|2 : 1 5 : 4
|14.09.2022
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|1 : 0
|24.10.2018
|Юношеская лига УЕФА
|Путь национальных чемпионов. 1-й раунд. 2-й матч
|0 : 4
|25.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|0 : 2
|03.10.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|12 : 0
|24.04.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Финал
|5 : 0
|21.04.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|15.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/4 финала
|4 : 0