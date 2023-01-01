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Мольде U19 - АЗ Алкмар U19 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, 2-й раунд. 1-й матч
Мольде U19
АЗ Алкмар U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде U19 - АЗ Алкмар U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, 2-й раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мольде U19
Мольде, Норвегия
АЗ Алкмар U19
Алкмар, Нидерланды
История личных встреч
24.10.2023Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 2-й матч4 : 2Мольде U19
03.10.2023Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 1-й матчМольде U193 : 0
05.10.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 2-й матч2 : 1 5 : 4Мольде U19
14.09.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 1-й матчМольде U191 : 0
24.10.2018Юношеская лига УЕФАПуть национальных чемпионов. 1-й раунд. 2-й матчМольде U190 : 4
25.10.2023Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 2-й матч0 : 2АЗ Алкмар U19
03.10.2023Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 1-й матчАЗ Алкмар U1912 : 0
24.04.2023Юношеская лига УЕФАФиналАЗ Алкмар U195 : 0
21.04.2023Юношеская лига УЕФА1/2 финала2 : 2 3 : 4АЗ Алкмар U19
15.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финалаАЗ Алкмар U194 : 0

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