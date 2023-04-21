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Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
07 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
35 Россия вр Илья Самсонов
60 США вр Джозеф Уолл
78 Канада зщ Ти Джей Броди
44 Канада зщ Морган Райлли
3 Швеция зщ Йон Клингберг
55 Канада зщ Марк Джиордано
2 Канада зщ Симон Бенуа
85 Швеция зщ Вильям Лагессон
16 Канада нп Митчелл Марнер
34 США нп Остон Мэттьюс
23 США нп Мэтт Нис
88 Швеция нп Вильям Нюландер
91 Канада нп Джон Таварес
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
19 Швеция нп Калле Йернкрок
11 Канада нп Макс Доми
89 США нп Николас Робертсон
75 Канада нп Райан Ривз
64 Чехия нп Давид Кемпф
18 Канада нп Ноа Грегор
31 Швеция вр Юнас Юханссон
90 Канада вр Мэтт Томкинс
81 Словакия зщ Эрик Чернак
77 Швеция зщ Виктор Хедман
43 Канада зщ Даррен Рэддиш
98 Россия зщ Михаил Сергачёв
48 США зщ Ник Пербикс
44 Канада зщ Кэлвин де Хаан
86 Россия нп Никита Кучеров
21 Канада нп Брейден Пойнт
38 Канада нп Брэндон Хагель
73 США нп Конор Шири
20 Канада нп Ник Пол
91 Канада нп Стивен Стэмкос
64 США нп Тайлер Мотт
71 Канада нп Энтони Чирелли
12 Канада нп Алекс Барре-Буле
23 США нп Майки Эйссимонт
11 США нп Люк Гленденинг
84 Канада нп Таннер Жанно
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Джон Купер
История личных встреч
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
30.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
25.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 5 ОТТоронто Мэйпл Лифс
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
21.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Торонто Мэйпл Лифс7 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
19.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Торонто Мэйпл Лифс3 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 6
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БТоронто Мэйпл Лифс
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТ
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 0
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 0

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