Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
07 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
|35
|вр
|Илья Самсонов
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|44
|зщ
|Морган Райлли
|3
|зщ
|Йон Клингберг
|55
|зщ
|Марк Джиордано
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|85
|зщ
|Вильям Лагессон
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|23
|нп
|Мэтт Нис
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|91
|нп
|Джон Таварес
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|11
|нп
|Макс Доми
|89
|нп
|Николас Робертсон
|75
|нп
|Райан Ривз
|64
|нп
|Давид Кемпф
|18
|нп
|Ноа Грегор
|31
|вр
|Юнас Юханссон
|90
|вр
|Мэтт Томкинс
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|73
|нп
|Конор Шири
|20
|нп
|Ник Пол
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|12
|нп
|Алекс Барре-Буле
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|84
|нп
|Таннер Жанно
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Джон Купер
История личных встреч
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|30.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|1 : 2 ОТ
|28.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|2 : 4
|25.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|4 : 5 ОТ
|23.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|3 : 4 ОТ
|21.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|7 : 2
|19.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|3 : 7
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|21.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0