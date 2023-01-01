Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
07 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|28
|зщ
|Джош Махура
|6
|зщ
|Майк Райлли
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|23
|нп
|Картер Вераге
|15
|нп
|Антон Лунделль
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|17
|нп
|Эван Родригес
|16
|нп
|Александр Барков
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|21
|нп
|Ник Казинс
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|18
|нп
|Стивен Лоренц
|67
|нп
|Уильям Локвуд
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|30
|вр
|Спенсер Мартин
|9
|зщ
|Иван Проворов
|2
|зщ
|Эндрю Пик
|8
|зщ
|Зак Веренски
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|22
|зщ
|Джейк Бин
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|13
|нп
|Джонни Годро
|38
|нп
|Бун Дженнер
|96
|нп
|Джек Рослович
|42
|нп
|Александр Тексье
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|59
|нп
|Егор Чинахов
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|7
|нп
|Шон Курали
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|11
|нп
|Адам Фантилли
Главные тренеры
|Пол Морис
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|21.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 8
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 2
|21.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|04.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ