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Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
07 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джекетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
72 Россия вр Сергей Бобровский
41 США вр Энтони Столарз
28 Канада зщ Джош Махура
6 США зщ Майк Райлли
77 Финляндия зщ Нико Миккола
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
42 Швеция зщ Густав Форслинг
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
23 Канада нп Картер Вераге
15 Финляндия нп Антон Лунделль
19 США нп Мэттью Ткачук
17 Канада нп Эван Родригес
16 Финляндия нп Александр Барков
13 Канада нп Сэм Райнхарт
21 Канада нп Ник Казинс
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
94 Канада нп Райан Ломберг
18 Канада нп Стивен Лоренц
67 США нп Уильям Локвуд
90 Латвия вр Элвис Мерзликин
30 Канада вр Спенсер Мартин
9 Россия зщ Иван Проворов
2 США зщ Эндрю Пик
8 США зщ Зак Веренски
78 Канада зщ Дэймон Сиверсон
22 Канада зщ Джейк Бин
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
86 Россия нп Кирилл Марченко
13 США нп Джонни Годро
38 Канада нп Бун Дженнер
96 США нп Джек Рослович
42 Франция нп Александр Тексье
4 Канада нп Коул Силлинджер
59 Россия нп Егор Чинахов
24 Канада нп Мэтью Оливье
7 США нп Шон Курали
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
10 Россия нп Дмитрий Воронков
11 Канада нп Адам Фантилли
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 7Флорида Пантерз
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 0Коламбус Блю Джекетс
21.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 3Флорида Пантерз
25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 6Коламбус Блю Джекетс
01.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 8Флорида Пантерз
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз9 : 2Коламбус Блю Джекетс
21.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
20.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2Коламбус Блю Джекетс
05.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 0Коламбус Блю Джекетс
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Коламбус Блю Джекетс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Флорида Пантерз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Флорида Пантерз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТФлорида Пантерз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Коламбус Блю Джекетс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Коламбус Блю Джекетс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 2
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс

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