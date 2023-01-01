Даллас Старз - Бостон Брюинз 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
07 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Бостон Брюинз, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|31.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|04.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|17.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 ОТ
|06.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|24.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ