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Даллас Старз - Бостон Брюинз 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
07 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Бостон Брюинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Бостон Брюинз, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 ОТБостон Брюинз
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Даллас Старз
31.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 1Бостон Брюинз
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Даллас Старз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Даллас Старз
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2Бостон Брюинз
17.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0 ОТБостон Брюинз
06.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТДаллас Старз
24.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3Бостон Брюинз
15.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3 ОТДаллас Старз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Даллас Старз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Даллас Старз
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Даллас Старз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 3
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Бостон Брюинз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 Б
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 ОТ
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТ

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