Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
07 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Джей Вудкрофт
История личных встреч
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1 ОТ
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 2
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 10
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4