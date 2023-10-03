Реал Сосьедад - Бенфика 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
08 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Бенфика, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Айен Муньос
|8
|пз
|Микель Мерино
|4
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|5
|зщ
|Морато
|8
|зщ
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|20
|пз
|Жоау Мариу
|87
|пз
|Жоау Невеш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|нп
|Рафаэл Силва
|9
|нп
|Артур Кабрал
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.