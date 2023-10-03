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Реал Сосьедад - Бенфика 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
08 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Реал Сосьедад
Бенфика

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Бенфика, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщАриц Элустондо
5ИспаниязщИгор Субельдия
24ИспаниязщРобен Ле Норман
3ИспаниязщАйен Муньос
8ИспанияпзМикель Мерино
4ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
7ИспаниянпАндер Барренечеа
1УкраинаврАнатолий Трубин
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
5Бразилиязщ Морато
8НорвегиязщФредрик Эурснес
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
20ПортугалияпзЖоау Мариу
87ПортугалияпзЖоау Невеш
11АргентинапзАнхель Ди Мария
27ПортугалиянпРафаэл Силва
9БразилиянпАртур Кабрал
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
24.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 3-й турБенфика0 : 1Реал Сосьедад
04.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 1
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 1Реал Сосьедад
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 2Реал Сосьедад
24.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 3-й турБенфика0 : 1Реал Сосьедад
21.10.2023Испания - Примера10-й турРеал Сосьедад1 : 0
04.11.2023Португалия - Примейра10-й тур0 : 2Бенфика
28.10.2023Португалия - Примейра9-й турБенфика1 : 1
24.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 3-й турБенфика0 : 1Реал Сосьедад
07.10.2023Португалия - Примейра8-й тур0 : 1Бенфика
03.10.2023Лига чемпионовГруппа D. 2-й тур1 : 0Бенфика
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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