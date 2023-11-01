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Копенгаген - Манчестер Юнайтед 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Копенгаген
Манчестер Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Манчестер Юнайтед, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1ПольшаврКамиль Грабара
22ДаниязщПетер Анкерсен
3СловакиязщДенис Вавро
2НидерландызщКевин Дикс
19ДаниязщЭлиас Йелерт
12ДанияпзЛукас Лерагер
33ДаниянпРасмус Фальк
9ПортугалиянпДиогу Гонсалвеш
11ШвециянпДжордан Ларссон
7ШвециянпВиктор Классон
30ТуниснпЭлиас Ашури
24КамерунврАндре Онана
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
19ФранциязщРафаэль Варан
5АнглиязщГарри Магуайр
20ПортугалиязщДиогу Дало
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
14ДанияпзКристиан Эриксен
28УругвайпзФакундо Пельистри
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
17АргентинапзАлехандро Гарначо
11ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й турМанчестер Юнайтед1 : 0Копенгаген
10.08.2020Лига Европы1/4 финалаМанчестер Юнайтед1 : 0 ДВКопенгаген
01.11.2006Лига чемпионовГруппа F. 4-й турКопенгаген1 : 0Манчестер Юнайтед
17.10.2006Лига чемпионовГруппа F. 3-й турМанчестер Юнайтед3 : 0Копенгаген
05.11.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 14-й тур2 : 4Копенгаген
28.10.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 13-й турКопенгаген4 : 0
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й турМанчестер Юнайтед1 : 0Копенгаген
21.10.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 12-й турКопенгаген2 : 1
08.10.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 11-й тур1 : 1Копенгаген
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур0 : 1Манчестер Юнайтед
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаМанчестер Юнайтед0 : 3
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турМанчестер Юнайтед0 : 3
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й турМанчестер Юнайтед1 : 0Копенгаген
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур1 : 2Манчестер Юнайтед
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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