Копенгаген - Манчестер Юнайтед 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Манчестер Юнайтед, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Камиль Грабара
|22
|зщ
|Петер Анкерсен
|3
|зщ
|Денис Вавро
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|19
|зщ
|Элиас Йелерт
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|33
|нп
|Расмус Фальк
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|7
|нп
|Виктор Классон
|30
|нп
|Элиас Ашури
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|20
|зщ
|Диогу Дало
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|28
|пз
|Факундо Пельистри
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|10.08.2020
|Лига Европы
|1/4 финала
|1 : 0 ДВ
|01.11.2006
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|1 : 0
|17.10.2006
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 14-й тур
|2 : 4
|28.10.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 13-й тур
|4 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 12-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.