Реал Мадрид - Брага 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 4-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Брага, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Брага
Брага, Португалия
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Тони Кроос
|11
|нп
|Родриго
|14
|нп
|Хоселу
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Лима Матеус
|17
|зщ
|Юсафат Мендес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|8
|пз
|Али Мусрати
|16
|пз
|Родриго Саласар
|21
|пз
|Рикарду Орта
|14
|нп
|Альваро Джало
|7
|нп
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Артур Жорже
История личных встреч
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|6 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Брага». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.