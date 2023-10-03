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Реал Мадрид - Брага 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 4-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Реал Мадрид
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Брага, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Брага
Брага, Португалия
25ИспанияврКепа Аррисабалага
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
4АвстриязщДавид Алаба
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
15УругвайпзФедерико Вальверде
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
8ГерманияпзТони Кроос
11Бразилиянп Родриго
14Испаниянп Хоселу
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
1БразилияврЛима Матеус
17ШвециязщЮсафат Мендес
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4МализщСику Ньякате
26КолумбиязщКристиан Борха
8ЛивияпзАли Мусрати
16УругвайпзРодриго Саласар
21ПортугалияпзРикарду Орта
14Гвинея-БисаунпАльваро Джало
7Португалиянп Брума
23ФранциянпСимон Банза
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ПортугалияАртур Жорже
История личных встреч
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й турБрага1 : 2Реал Мадрид
05.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0
28.10.2023Испания - Примера11-й тур1 : 2Реал Мадрид
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й турБрага1 : 2Реал Мадрид
21.10.2023Испания - Примера10-й тур1 : 1Реал Мадрид
07.10.2023Испания - Примера9-й турРеал Мадрид4 : 0
04.11.2023Португалия - Примейра10-й турБрага6 : 1
28.10.2023Португалия - Примейра9-й тур3 : 3Брага
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й турБрага1 : 2Реал Мадрид
07.10.2023Португалия - Примейра8-й турБрага2 : 1
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й тур2 : 3Брага
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Брага». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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