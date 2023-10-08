ПСВ Эйндховен - Ланс 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 4-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Ланс, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Ланс
Ланс, Франция
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|8
|зщ
|Серджино Дест
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|11
|пз
|Жоан Бакайоко
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Ирвин Лосано
|9
|нп
|Люк де Йонг
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|14
|зщ
|Факундо Медина
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|26
|пз
|Нампали Менди
|6
|пз
|Салис Самед
|7
|пз
|Флорьян Сотока
|28
|пз
|Адриен Томассон
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Петер Бош
|Франк Эз
История личных встреч
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 6
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 4
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1