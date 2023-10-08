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ПСВ Эйндховен - Ланс 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 4-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
ПСВ Эйндховен
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Ланс, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Ланс
Ланс, Франция
1АргентинаврВальтер Бенитес
3НидерландызщДжордан Тезе
5БразилиязщАндре Рамальо
18ФранциязщОливье Боскальи
8СШАзщСерджино Дест
22НидерландыпзЙерди Схаутен
23НидерландыпзЙоей Верман
11БельгияпзЖоан Бакайоко
20НидерландыпзГус Тиль
27МексиканпИрвин Лосано
9НидерландынпЛюк де Йонг
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
14АргентиназщФакундо Медина
4АвстриязщКевин Дансо
29ПольшазщПшемыслав Франковски
3КолумбиязщДейвер Мачадо
26СенегалпзНампали Менди
6ГанапзСалис Самед
7ФранцияпзФлорьян Сотока
28ФранцияпзАдриен Томассон
9ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
24.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 3-й турЛанс1 : 1ПСВ Эйндховен
04.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й тур0 : 6ПСВ Эйндховен
29.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турПСВ Эйндховен5 : 2
24.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 3-й турЛанс1 : 1ПСВ Эйндховен
21.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турПСВ Эйндховен3 : 1
08.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й тур0 : 4ПСВ Эйндховен
04.11.2023Франция - Лига 111-й тур0 : 0Ланс
28.10.2023Франция - Лига 110-й турЛанс4 : 0
24.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 3-й турЛанс1 : 1ПСВ Эйндховен
20.10.2023Франция - Лига 19-й тур0 : 0Ланс
08.10.2023Франция - Лига 18-й турЛанс1 : 1

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