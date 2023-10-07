Бавария - Галатасарай 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Галатасарай, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Галатасарай
Стамбул, Турция
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|11
|пз
|Кингсли Коман
|10
|пз
|Лерой Зане
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|9
|нп
|Гарри Кейн
|19
|вр
|Гюнай Гювенч
|93
|зщ
|Саша Боэ
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдулкерим Бардакчи
|23
|зщ
|Каан Айхан
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
|88
|нп
|Казымджан Караташ
|20
|нп
|Тете
|14
|нп
|Уилфрид Заха
|9
|нп
|Мауро Икарди
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Окан Бурук
История личных встреч
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|8 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|03.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Галатасарай». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.