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Бавария - Галатасарай 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
Бавария
Галатасарай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Галатасарай, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Галатасарай
Стамбул, Турция
1ГерманияврМануэль Нойер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстриязщКонрад Лаймер
11ФранцияпзКингсли Коман
10ГерманияпзЛерой Зане
6ГерманияпзЙозуа Киммих
42ГерманияпзДжамал Мусиала
9АнглиянпГарри Кейн
19ТурцияврГюнай Гювенч
93КамерунзщСаша Боэ
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдулкерим Бардакчи
23ТурциязщКаан Айхан
34УругвайпзЛукас Торрейра
7ТурцияпзКерем Актюркоглу
88ТурциянпКазымджан Караташ
20Бразилиянп Тете
14Кот-д'ИвуарнпУилфрид Заха
9АргентинанпМауро Икарди
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ТурцияОкан Бурук
История личных встреч
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й турГалатасарай1 : 3Бавария
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур0 : 4Бавария
01.11.2023Кубок Германии2-й раунд2 : 1Бавария
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБавария8 : 0
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й турГалатасарай1 : 3Бавария
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3Бавария
03.11.2023Турция - Суперлига11-й турГалатасарай2 : 1
28.10.2023Турция - Суперлига10-й тур0 : 1Галатасарай
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й турГалатасарай1 : 3Бавария
21.10.2023Турция - Суперлига9-й турГалатасарай2 : 1
07.10.2023Турция - Суперлига8-й тур0 : 2Галатасарай
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Галатасарай». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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