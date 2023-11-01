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Арсенал - Севилья 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 4-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния)
Арсенал
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Севилья, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Севилья
Севилья, Испания
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраиназщАлександр Зинченко
21ПортугалияпзФабиу Виейра
20Италияпз Жоржиньо
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглиянпБукайо Сака
19БельгиянпЛеандро Троссард
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
13НорвегияврЭрьян Нюланд
22ФранциязщЛуак Баде
6СербиязщНеманья Гудель
16ИспаниязщХесус Навас
19АргентиназщМаркос Акунья
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
10ХорватияпзИван Ракитич
11БельгияпзДоди Лукебакио
24ФранцияпзБубакари Сумаре
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
24.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 3-й турСевилья1 : 2Арсенал
30.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАрсенал6 : 0Севилья
30.07.2017Эмирейтс Кап - 2017Эмирейтс Кап. 2-й турАрсенал1 : 2Севилья
27.11.2007Лига чемпионовГруппа H. 5-й турСевилья3 : 1Арсенал
19.09.2007Лига чемпионовГруппа H. 1-й турАрсенал3 : 0Севилья
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур1 : 0Арсенал
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала3 : 1Арсенал
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турАрсенал5 : 0
24.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 3-й турСевилья1 : 2Арсенал
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур2 : 2Арсенал
04.11.2023Испания - Примера12-й тур1 : 1Севилья
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 3Севилья
28.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 2Севилья
24.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 3-й турСевилья1 : 2Арсенал
21.10.2023Испания - Примера10-й турСевилья1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Севилья». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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