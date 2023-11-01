Арсенал - Севилья 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 4-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Севилья, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Севилья
Севилья, Испания
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|зщ
|Александр Зинченко
|21
|пз
|Фабиу Виейра
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|19
|нп
|Леандро Троссард
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|16
|зщ
|Хесус Навас
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|18
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Иван Ракитич
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|30.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|30.07.2017
|Эмирейтс Кап - 2017
|Эмирейтс Кап. 2-й тур
|1 : 2
|27.11.2007
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|3 : 1
|19.09.2007
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Севилья». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.