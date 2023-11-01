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Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
08 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США)
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
35 Канада вр Сэм Монтембо
34 Канада вр Джейк Аллен
8 Канада зщ Майк Мэтисон
54 США зщ Джордан Харрис
52 Канада зщ Джастин Бэррон
21 Канада зщ Кейден Гуле
26 Канада зщ Джонатан Ковачевич
72 Канада зщ Арбер Джекай
40 Финляндия нп Йоэль Армиа
71 Канада нп Джейк Эванс
55 Канада нп Майкл Пеццетта
15 Канада нп Алекс Ньюхук
28 США нп Кристиан Дворак
17 Канада нп Джош Андерсон
20 Словакия нп Юрай Слафковски
14 Канада нп Ник Судзуки
22 США нп Коул Кофилд
11 Канада нп Брендан Галлахер
91 Канада нп Шон Монахан
70 Канада нп Таннер Пирсон
90 Канада вр Мэтт Томкинс
31 Швеция вр Юнас Юханссон
77 Швеция зщ Виктор Хедман
43 Канада зщ Даррен Рэддиш
98 Россия зщ Михаил Сергачёв
48 США зщ Ник Пербикс
44 Канада зщ Кэлвин де Хаан
81 Словакия зщ Эрик Чернак
64 США нп Тайлер Мотт
86 Россия нп Никита Кучеров
21 Канада нп Брейден Пойнт
38 Канада нп Брэндон Хагель
73 США нп Конор Шири
20 Канада нп Ник Пол
91 Канада нп Стивен Стэмкос
71 Канада нп Энтони Чирелли
12 Канада нп Алекс Барре-Буле
51 США нп Остин Уотсон
11 США нп Люк Гленденинг
84 Канада нп Таннер Жанно
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
Канада Джон Купер
История личных встреч
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Монреаль Канадиенс
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Монреаль Канадиенс
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 5 БМонреаль Канадиенс
29.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
08.07.2021 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 5-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 0Монреаль Канадиенс
06.07.2021 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 4-й матч Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
03.07.2021 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 3-й матч Монреаль Канадиенс3 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Монреаль Канадиенс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Монреаль Канадиенс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БМонреаль Канадиенс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 Б
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 ОТ
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТ
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 0

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