Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
08 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|34
|вр
|Джейк Аллен
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|72
|зщ
|Арбер Джекай
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|71
|нп
|Джейк Эванс
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|17
|нп
|Джош Андерсон
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|91
|нп
|Шон Монахан
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|90
|вр
|Мэтт Томкинс
|31
|вр
|Юнас Юханссон
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|73
|нп
|Конор Шири
|20
|нп
|Ник Пол
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|12
|нп
|Алекс Барре-Буле
|51
|нп
|Остин Уотсон
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|84
|нп
|Таннер Жанно
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Джон Купер
История личных встреч
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|29.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.07.2021
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 5-й матч
|1 : 0
|06.07.2021
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 4-й матч
|3 : 2 ОТ
|03.07.2021
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 3-й матч
|3 : 6
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0