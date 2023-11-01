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Каролина Харрикейнз - Баффало Сэйбрз 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
08 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Баффало Сэйбрз
Баффало
52 Россия вр Пётр Кочетков
32 Финляндия вр Антти Раанта
76 США зщ Брэди Шей
77 США зщ Тони Деанджело
7 Россия зщ Дмитрий Орлов
5 США зщ Джейлен Чатфилд
8 Канада зщ Брент Бёрнс
74 США зщ Джейккоб Славин
58 Канада нп Майкл Бантинг
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
37 Россия нп Андрей Свечников
88 Чехия нп Мартин Нечас
18 США нп Джек Друри
71 Швеция нп Йеспер Фаст
11 Канада нп Джордан Стаал
48 Канада нп Джордан Мартинук
23 США нп Стефан Ноэсен
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
24 Канада нп Сет Джарвис
27 Канада вр Девон Леви
1 Финляндия вр Укко-Пекка Луукконен
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
75 США зщ Коннор Клифтон
6 США зщ Эрик Джонсон
33 США зщ Райан Джонсон
26 Швеция зщ Расмус Далин
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
17 Канада нп Тайсон Джост
21 США нп Кайл Окпосо
71 Швеция нп Виктор Олофссон
19 Канада нп Пейтон Кребс
13 Чехия нп Лукаш Роусек
12 США нп Джордан Гринвей
37 США нп Кейси Миттельштадт
28 Латвия нп Земгус Гиргенсонс
89 США нп Алекс Так
72 США нп Тейдж Томпсон
53 Канада нп Джефф Скиннер
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
США Дон Гранато
История личных встреч
08.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3Каролина Харрикейнз
02.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Каролина Харрикейнз
05.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Баффало Сэйбрз
05.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 2Каролина Харрикейнз
08.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Баффало Сэйбрз
06.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Каролина Харрикейнз
05.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 2Баффало Сэйбрз
15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5 ОТКаролина Харрикейнз
17.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2Баффало Сэйбрз
08.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 6 ОТКаролина Харрикейнз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Каролина Харрикейнз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Каролина Харрикейнз
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 0
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Баффало Сэйбрз
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Баффало Сэйбрз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 0
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Баффало Сэйбрз

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