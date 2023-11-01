Каролина Харрикейнз - Баффало Сэйбрз 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
08 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Баффало Сэйбрз
Баффало
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|32
|вр
|Антти Раанта
|76
|зщ
|Брэди Шей
|77
|зщ
|Тони Деанджело
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|37
|нп
|Андрей Свечников
|88
|нп
|Мартин Нечас
|18
|нп
|Джек Друри
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|11
|нп
|Джордан Стаал
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|24
|нп
|Сет Джарвис
|27
|вр
|Девон Леви
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|6
|зщ
|Эрик Джонсон
|33
|зщ
|Райан Джонсон
|26
|зщ
|Расмус Далин
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|17
|нп
|Тайсон Джост
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|13
|нп
|Лукаш Роусек
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|89
|нп
|Алекс Так
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Дон Гранато
История личных встреч
|08.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|02.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|05.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|08.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|15.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|17.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4