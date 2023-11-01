Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
08 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Детройт Ред Уингз
Детройт
|32
|вр
|Джонатан Куик
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|6
|зщ
|Зак Джонс
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|17
|нп
|Блейк Уилер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|12
|нп
|Ник Бонино
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|24
|нп
|Каапо Какко
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|26
|нп
|Джимми Веси
|70
|Louis Domingue
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|3
|зщ
|Джастин Холл
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|14
|нп
|Робби Фаббри
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|18
|нп
|Эндрю Копп
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|88
|нп
|Даниэль Спронг
|90
|нп
|Джо Велено
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|24
|нп
|Клим Костин
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|07.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|16.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|31.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4