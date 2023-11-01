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Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
08 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Детройт Ред Уингз
Детройт
32 США вр Джонатан Куик
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
79 США зщ К'Андре Миллер
55 США зщ Райан Линдгрен
8 США зщ Джейкоб Труба
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
6 США зщ Зак Джонс
21 Канада нп Баркли Гудроу
17 США нп Блейк Уилер
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
20 США нп Крис Крайдер
12 США нп Ник Бонино
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
10 Россия нп Артемий Панарин
24 Финляндия нп Каапо Какко
50 Канада нп Уилл Кайлли
71 США нп Тайлер Питлик
26 США нп Джимми Веси
70 Канада Louis Domingue
35 Финляндия вр Вилле Хуссо
47 Канада вр Джеймс Раймер
3 США зщ Джастин Холл
8 Канада зщ Бен Шьяро
41 США зщ Шейн Гостисбер
2 Финляндия зщ Олли Мяяття
96 Канада зщ Джейк Уолман
53 Германия зщ Мориц Зайдер
36 США нп Кристиан Фишер
14 Канада нп Робби Фаббри
71 США нп Дилан Ларкин
37 США нп Джей Ти Комфер
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
93 США нп Алекс Дебринкэт
18 США нп Эндрю Копп
57 Канада нп Дэвид Перрон
88 Нидерланды нп Даниэль Спронг
90 Канада нп Джо Велено
27 Канада нп Майкл Расмуссен
24 Россия нп Клим Костин
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
США Дерек Лалонд
История личных встреч
24.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 8Нью-Йорк Рейнджерс
07.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
16.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0Детройт Ред Уингз
31.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 БДетройт Ред Уингз
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Детройт Ред Уингз
07.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1Детройт Ред Уингз
20.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Детройт Ред Уингз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТНью-Йорк Рейнджерс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Детройт Ред Уингз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4

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