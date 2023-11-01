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Аризона Койотс - Сиэтл Кракен 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
08 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Сиэтл Кракен, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Сиэтл Кракен
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 2Аризона Койотс
04.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен8 : 1Аризона Койотс
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Сиэтл Кракен
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Аризона Койотс
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4Сиэтл Кракен
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 5
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТАризона Койотс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс8 : 1
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 6
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 2
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТСиэтл Кракен
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Сиэтл Кракен
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТСиэтл Кракен

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