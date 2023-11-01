Аризона Койотс - Сиэтл Кракен 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
08 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Сиэтл Кракен, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|23.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ