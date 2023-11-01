Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
08 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Виннипег Джетс
Виннипег
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|75
|зщ
|Тайлер Такер
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|47
|зщ
|Тори Крюг
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|12
|нп
|Кевин Хейз
|15
|нп
|Якуб Врана
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|79
|нп
|Сэмми Бле
|20
|нп
|Брэндон Саад
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|25
|нп
|Джордан Кайру
|42
|нп
|Каспери Капанен
|18
|нп
|Роберт Томас
|89
|нп
|Павел Бучневич
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|4
|зщ
|Нил Пионк
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|27
|нп
|Николай Элерс
|7
|нп
|Владислав Наместников
|91
|нп
|Коул Перфетти
|36
|нп
|Морган Бэррон
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|55
|нп
|Марк Шайфли
|81
|нп
|Кайл Коннор
|15
|нп
|Расмус Купари
|19
|нп
|Давид Густафссон
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|17
|нп
|Адам Лаури
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Рик Боунесс
История личных встреч
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|31.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|25.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4