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Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
08 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Виннипег Джетс
Виннипег
30 Канада вр Джоэль Хофер
50 Канада вр Джордан Биннингтон
75 Канада зщ Тайлер Такер
6 Канада зщ Марко Сканделла
55 Канада зщ Колтон Парэйко
4 США зщ Ник Ледди
72 США зщ Джастин Фолк
47 США зщ Тори Крюг
13 Россия нп Алексей Торопченко
12 США нп Кевин Хейз
15 Чехия нп Якуб Врана
63 Канада нп Джейк Нейборс
70 Швеция нп Оскар Сундквист
79 Канада нп Сэмми Бле
20 США нп Брэндон Саад
10 Канада нп Брэйден Шенн
25 Канада нп Джордан Кайру
42 Финляндия нп Каспери Капанен
18 Канада нп Роберт Томас
89 Россия нп Павел Бучневич
37 США вр Коннор Хеллебайк
39 Канада вр Лоран Броссуа
2 Канада зщ Дилан Демело
44 Канада зщ Джош Моррисси
5 Канада зщ Бренден Диллон
4 США зщ Нил Пионк
54 США зщ Дилан Сэмберг
88 США зщ Нейт Шмидт
27 Дания нп Николай Элерс
7 Россия нп Владислав Наместников
91 Канада нп Коул Перфетти
36 Канада нп Морган Бэррон
9 США нп Алекс Иафалло
55 Канада нп Марк Шайфли
81 США нп Кайл Коннор
15 Финляндия нп Расмус Купари
19 Швеция нп Давид Густафссон
62 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
17 Канада нп Адам Лаури
22 США нп Мэйсон Эпплтон
Главные тренеры
Канада Крэйг Берюбе
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Сент-Луис Блюз
20.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 0Виннипег Джетс
31.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Сент-Луис Блюз
09.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Виннипег Джетс
25.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 0Сент-Луис Блюз
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТВиннипег Джетс
29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Виннипег Джетс
19.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Сент-Луис Блюз
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 БСент-Луис Блюз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 4Виннипег Джетс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 3
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сент-Луис Блюз
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Сент-Луис Блюз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Сент-Луис Блюз
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Виннипег Джетс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Виннипег Джетс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 ОТ
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВиннипег Джетс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Виннипег Джетс

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