Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
08 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Майк Салливан
История личных встреч
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|12.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|29.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|18.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 10
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4