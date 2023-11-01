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Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
08 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
США Грег Кронин
США Майк Салливан
История личных встреч
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4Анахайм Дакс
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Питтсбург Пингвинз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3 ОТАнахайм Дакс
12.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Питтсбург Пингвинз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 0Анахайм Дакс
29.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Питтсбург Пингвинз
11.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 1Анахайм Дакс
12.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 7Питтсбург Пингвинз
18.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4Анахайм Дакс
18.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 3Питтсбург Пингвинз
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 ОТ
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4Анахайм Дакс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Анахайм Дакс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТАнахайм Дакс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 10Питтсбург Пингвинз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4Анахайм Дакс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 4

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