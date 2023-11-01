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Колорадо Эвеланш - Нью-Джерси Дэвилз 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
08 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Линди Рафф
История личных встреч
02.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 7Нью-Джерси Дэвилз
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 0Колорадо Эвеланш
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 3Колорадо Эвеланш
05.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Колорадо Эвеланш
14.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
17.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Нью-Джерси Дэвилз
19.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Колорадо Эвеланш
02.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
07.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1Колорадо Эвеланш
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0Колорадо Эвеланш
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Колорадо Эвеланш
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Колорадо Эвеланш
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Колорадо Эвеланш
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Джерси Дэвилз
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4

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