Колорадо Эвеланш - Нью-Джерси Дэвилз 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
08 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Линди Рафф
История личных встреч
|02.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|14.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|02.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|07.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4