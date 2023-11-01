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Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерз 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
08 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
США Джон Торторелла
История личных встреч
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
24.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 3Сан-Хосе Шаркс
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2Сан-Хосе Шаркс
29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 1Филадельфия Флайерз
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
10.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 8Сан-Хосе Шаркс
29.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 3Сан-Хосе Шаркс
05.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5Филадельфия Флайерз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 10
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 10
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сан-Хосе Шаркс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Сан-Хосе Шаркс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 5
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Филадельфия Флайерз
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 5
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 7

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