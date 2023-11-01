Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерз 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
08 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Джон Торторелла
История личных встреч
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|04.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|29.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|05.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 10
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 10
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7