Калгари Флэймз - Нэшвилл Предаторз 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
08 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|01.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|09.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3