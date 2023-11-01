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Калгари Флэймз - Нэшвилл Предаторз 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
08 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада)
Калгари Флэймз
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 БНэшвилл Предаторз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Калгари Флэймз
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4Нэшвилл Предаторз
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 5 ОТКалгари Флэймз
20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 БКалгари Флэймз
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 ОТКалгари Флэймз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Нэшвилл Предаторз
01.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 6 ОТКалгари Флэймз
09.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Нэшвилл Предаторз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Калгари Флэймз
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Калгари Флэймз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 3
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3
04.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нэшвилл Предаторз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нэшвилл Предаторз
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нэшвилл Предаторз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3

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