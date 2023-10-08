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Карабах - Байер 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 4-й тур
Карабах
Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Байер, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
АзербайджанГурбан Гурбанов
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й турБайер5 : 1Карабах
04.11.2023Азербайджан - Премьер-лига12-й турКарабах7 : 1
30.10.2023Азербайджан - Премьер-лига11-й тур2 : 1Карабах
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й турБайер5 : 1Карабах
20.10.2023Азербайджан - Премьер-лига10-й тур2 : 2Карабах
08.10.2023Азербайджан - Премьер-лига9-й тур0 : 2Карабах
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 3Байер
01.11.2023Кубок Германии2-й раунд2 : 5Байер
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБайер2 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й турБайер5 : 1Карабах
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 2Байер

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