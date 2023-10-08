Карабах - Байер 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Байер, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|04.11.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|12-й тур
|7 : 1
|30.10.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|20.10.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 5
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2