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Славия П - Рома 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 4-й тур
Славия П
Рома

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Рома, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
ЧехияЙиндржих Трпишовски
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 3-й турРома2 : 0Славия П
05.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 14-й турСлавия П1 : 2
29.10.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 13-й тур0 : 2Славия П
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 3-й турРома2 : 0Славия П
21.10.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 12-й турСлавия П2 : 0
08.10.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 11-й тур2 : 3Славия П
05.11.2023Италия - Серия А11-й турРома2 : 1
29.10.2023Италия - Серия А10-й тур1 : 0Рома
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 3-й турРома2 : 0Славия П
22.10.2023Италия - Серия А9-й турРома1 : 0
08.10.2023Италия - Серия А8-й тур1 : 4Рома

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