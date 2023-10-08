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Ренн - Панатинаикос 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 4-й тур
Ренн
Панатинаикос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Панатинаикос, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн, Франция
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияБруно Женезио
СербияИван Йованович
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 3-й турПанатинаикос1 : 2Ренн
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур2 : 0Ренн
29.10.2023Франция - Лига 110-й турРенн1 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 3-й турПанатинаикос1 : 2Ренн
22.10.2023Франция - Лига 19-й тур2 : 1Ренн
08.10.2023Франция - Лига 18-й турРенн1 : 3
04.11.2023Греция - Суперлига10-й тур1 : 2Панатинаикос
29.10.2023Греция - Суперлига9-й турПанатинаикос5 : 0
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 3-й турПанатинаикос1 : 2Ренн
22.10.2023Греция - Суперлига8-й тур1 : 3 ТПанатинаикос
08.10.2023Греция - Суперлига1-й турПанатинаикос5 : 0

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