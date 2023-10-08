Ренн - Панатинаикос 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Панатинаикос, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн, Франция
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Бруно Женезио
|Иван Йованович
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|5 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Греция - Суперлига
|8-й тур
|1 : 3 Т
|08.10.2023
|Греция - Суперлига
|1-й тур
|5 : 0