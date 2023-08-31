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Серветт - Шериф 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 4-й тур
Серветт
Шериф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Шериф, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
ШвейцарияРене Вайлер
ИталияРоберто Бордин
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 3-й турШериф1 : 1Серветт
04.11.2023Швейцария - Суперлига13-й тур0 : 2Серветт
29.10.2023Швейцария - Суперлига12-й турСерветт4 : 2
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 3-й турШериф1 : 1Серветт
21.10.2023Швейцария - Суперлига11-й тур0 : 1Серветт
08.10.2023Швейцария - Суперлига10-й тур0 : 1Серветт
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 3-й турШериф1 : 1Серветт
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 2-й тур6 : 0Шериф
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа G. 1-й турШериф1 : 2
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчШериф2 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 1Шериф

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