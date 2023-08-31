Серветт - Шериф 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Шериф, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
|Рене Вайлер
|Роберто Бордин
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|13-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|12-й тур
|4 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|11-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|6 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1