Маккаби Х - Вильярреал 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Вильярреал, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
|Мессай Дего
|Мессай Дего
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|30.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2