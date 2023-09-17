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Маккаби Х - Вильярреал 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 4-й тур
Маккаби Х
Вильярреал

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Вильярреал, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
ИзраильМессай Дего
ИзраильМессай Дего
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
История личных встреч
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 2-й турМаккаби Х0 : 0
01.10.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 5-й тур2 : 3Маккаби Х
27.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 4-й турМаккаби Х1 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й тур3 : 0Маккаби Х
17.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й тур3 : 2Маккаби Х
05.11.2023Испания - Примера12-й турВильярреал2 : 3
02.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 5Вильярреал
30.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 3Вильярреал
22.10.2023Испания - Примера10-й турВильярреал1 : 1
08.10.2023Испания - Примера9-й турВильярреал1 : 2

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