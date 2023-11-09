ЛАСК - Юнион 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Юнион, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Юнион
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
|Томас Загедер
|Александер Блессин
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 13-й тур
|3 : 1
|01.11.2023
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 6
|29.10.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 12-й тур
|3 : 3
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 11-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|2 : 1
|29.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 12-й тур
|1 : 3
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|20.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 11-й тур
|4 : 1