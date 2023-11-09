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ЛАСК - Юнион 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 4-й тур
ЛАСК
Юнион

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Юнион, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Юнион
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
АвстрияТомас Загедер
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 3-й турЮнион2 : 1ЛАСК
05.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 13-й турЛАСК3 : 1
01.11.2023Кубок Австрии1/8 финала0 : 0 5 : 6ЛАСК
29.10.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 12-й тур3 : 3ЛАСК
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 3-й турЮнион2 : 1ЛАСК
21.10.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 11-й тур0 : 1ЛАСК
05.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й турЮнион2 : 1
01.11.2023Кубок Бельгии1/16 финалаЮнион2 : 1
29.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 12-й тур1 : 3Юнион
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 3-й турЮнион2 : 1ЛАСК
20.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 11-й турЮнион4 : 1

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