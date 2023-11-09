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Бетис - Арис 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 4-й тур
Бетис
Арис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Арис, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
БеларусьАлексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа C. 3-й турАрис0 : 1Бетис
04.11.2023Испания - Примера12-й турБетис2 : 0
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд1 : 12Бетис
29.10.2023Испания - Примера11-й турБетис2 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа C. 3-й турАрис0 : 1Бетис
21.10.2023Испания - Примера10-й тур1 : 1Бетис
04.11.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 10-й турАрис2 : 1
30.10.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 9-й тур0 : 1Арис
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа C. 3-й турАрис0 : 1Бетис
21.10.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 8-й турАрис2 : 0
08.10.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 7-й тур2 : 3Арис

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