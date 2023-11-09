Бетис - Арис 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Арис, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 12
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 10-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 9-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 8-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 7-й тур
|2 : 3