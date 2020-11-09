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Аталанта - Штурм 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 4-й тур
Аталанта
Штурм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Штурм, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турШтурм2 : 2Аталанта
04.11.2023Италия - Серия А11-й турАталанта1 : 2
30.10.2023Италия - Серия А10-й тур0 : 3Аталанта
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турШтурм2 : 2Аталанта
22.10.2023Италия - Серия А9-й турАталанта2 : 0
08.10.2023Италия - Серия А8-й тур3 : 2Аталанта
05.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 13-й тур3 : 1Штурм
02.11.2023Кубок Австрии1/8 финала2 : 3Штурм
29.10.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 12-й турШтурм0 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турШтурм2 : 2Аталанта
21.10.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 11-й турШтурм2 : 1

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