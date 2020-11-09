Аталанта - Штурм 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Штурм, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 13-й тур
|3 : 1
|02.11.2023
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|2 : 3
|29.10.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 12-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 11-й тур
|2 : 1