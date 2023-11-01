Рейнджерс - Спарта П 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Спарта П, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Майкл Бил
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|25.11.2021
|Лига Европы
|Группа А. 5-й тур
|2 : 0
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа А. 2-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 3
|01.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|0 : 5
|29.10.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 9-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 14-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 13-й тур
|3 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 12-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 11-й тур
|1 : 3