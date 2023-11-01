00:35 ()
Онлайн трансляции
Среда 08 ноября
Четверг 09 ноября
Свернуть список

Рейнджерс - Спарта П 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 4-й тур
Рейнджерс
Спарта П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Спарта П, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
АнглияМайкл Бил
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа C. 3-й турСпарта П0 : 0Рейнджерс
25.11.2021Лига ЕвропыГруппа А. 5-й турРейнджерс2 : 0Спарта П
30.09.2021Лига ЕвропыГруппа А. 2-й турСпарта П1 : 0Рейнджерс
05.11.2023Шотландия - Кубок лиги1/2 финала1 : 3Рейнджерс
01.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 11-й тур0 : 5Рейнджерс
29.10.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 10-й турРейнджерс2 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа C. 3-й турСпарта П0 : 0Рейнджерс
21.10.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 9-й турРейнджерс4 : 0
04.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 14-й турСпарта П2 : 0
29.10.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 13-й тур3 : 1Спарта П
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа C. 3-й турСпарта П0 : 0Рейнджерс
22.10.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 12-й турСпарта П4 : 0
08.10.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 11-й тур1 : 3Спарта П

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close