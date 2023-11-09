Аякс - Брайтон 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 1
|02.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2