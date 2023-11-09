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Аякс - Брайтон 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 4-й тур
Аякс
Брайтон энд Хоув Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Аякс
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс4 : 1
02.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Аякс2 : 0
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 5 : 2Аякс
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Аякс
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 4 : 3Аякс
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Аякс
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2

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