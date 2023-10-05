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Вест Хэм - Олимпиакос 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 4-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Олимпиакос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Олимпиакос, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
26.10.2023 Лига Европы Группа A. 3-й тур Олимпиакос2 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед3 : 1
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа A. 3-й тур Олимпиакос2 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.11.2023 Греция - Суперлига 10-й тур Олимпиакос2 : 4
30.10.2023 Греция - Суперлига 9-й тур 0 : 2Олимпиакос
26.10.2023 Лига Европы Группа A. 3-й тур Олимпиакос2 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.10.2023 Греция - Суперлига 8-й тур Олимпиакос1 : 3 Т
05.10.2023 Лига Европы Группа A. 2-й тур 2 : 2Олимпиакос

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