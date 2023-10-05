Вест Хэм - Олимпиакос 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Олимпиакос, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|05.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 4
|30.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|0 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Греция - Суперлига
|8-й тур
|1 : 3 Т
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|2 : 2