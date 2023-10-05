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АЕК Афины - Марсель 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 4-й тур
АЕК Афины
Марсель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Марсель, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИталияДженнаро Гаттузо
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа B. 3-й турМарсель3 : 1АЕК Афины
04.11.2023Греция - Суперлига10-й тур1 : 1АЕК Афины
30.10.2023Греция - Суперлига9-й турАЕК Афины2 : 0
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа B. 3-й турМарсель3 : 1АЕК Афины
22.10.2023Греция - Суперлига8-й тур0 : 3АЕК Афины
08.10.2023Греция - Суперлига1-й турАЕК Афины3 : 0
04.11.2023Франция - Лига 111-й турМарсель0 : 0
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа B. 3-й турМарсель3 : 1АЕК Афины
21.10.2023Франция - Лига 19-й тур1 : 0Марсель
08.10.2023Франция - Лига 18-й турМарсель3 : 0
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа B. 2-й турМарсель2 : 2

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