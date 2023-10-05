АЕК Афины - Марсель 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Марсель, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Марселино Гарсия Тораль
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|30.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|Греция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Греция - Суперлига
|1-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2