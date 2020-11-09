Спортинг - Ракув 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Ракув, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Давид Шварга
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|30.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|5 : 0
|29.10.2023
|Польша - Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Польша - Экстракласса
|12-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Польша - Экстракласса
|11-й тур
|1 : 2