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Спортинг - Ракув 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 4-й тур
Спортинг
Ракув

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Ракув, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
ПольшаДавид Шварга
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турРакув1 : 1Спортинг
05.11.2023Португалия - Примейра10-й турСпортинг3 : 2
30.10.2023Португалия - Примейра9-й тур0 : 2Спортинг
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турРакув1 : 1Спортинг
08.10.2023Португалия - Примейра8-й турСпортинг2 : 1
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турСпортинг1 : 2
05.11.2023Польша - Экстракласса14-й турРакув5 : 0
29.10.2023Польша - Экстракласса13-й турРакув1 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турРакув1 : 1Спортинг
22.10.2023Польша - Экстракласса12-й тур2 : 1Ракув
08.10.2023Польша - Экстракласса11-й тур1 : 2Ракув

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