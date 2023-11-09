Фрайбург - ТСЦ 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - ТСЦ, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Жарко Лазетич
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 14-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 8-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 13-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 12-й тур
|1 : 1