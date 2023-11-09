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Фрайбург - ТСЦ 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 4-й тур
Фрайбург
ТСЦ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - ТСЦ, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
СербияЖарко Лазетич
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 3-й турТСЦ1 : 3Фрайбург
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турФрайбург3 : 3
01.11.2023Кубок Германии2-й раундФрайбург1 : 3
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 1Фрайбург
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 3-й турТСЦ1 : 3Фрайбург
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турФрайбург2 : 1
05.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 14-й тур0 : 2ТСЦ
01.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 8-й тур1 : 1ТСЦ
29.10.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 13-й турТСЦ1 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 3-й турТСЦ1 : 3Фрайбург
21.10.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 12-й тур1 : 1ТСЦ

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