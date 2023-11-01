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Тулуза - Ливерпуль 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 4-й тур
Тулуза
Ливерпуль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ливерпуль, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза, Франция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 3-й турЛиверпуль5 : 1Тулуза
28.08.2007Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчЛиверпуль4 : 0Тулуза
15.08.2007Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчТулуза0 : 1Ливерпуль
05.11.2023Франция - Лига 111-й турТулуза1 : 2
29.10.2023Франция - Лига 110-й тур3 : 0Тулуза
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 3-й турЛиверпуль5 : 1Тулуза
22.10.2023Франция - Лига 19-й турТулуза1 : 1
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 1Тулуза
05.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур1 : 1Ливерпуль
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала1 : 2Ливерпуль
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турЛиверпуль3 : 0
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 3-й турЛиверпуль5 : 1Тулуза
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турЛиверпуль2 : 0

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