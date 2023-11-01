Тулуза - Ливерпуль 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ливерпуль, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза, Франция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Юрген Клопп
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1
|28.08.2007
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|15.08.2007
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0