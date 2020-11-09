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Астана - Балкани 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
09 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 4-й тур
Астана
Балкани

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Балкани, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
КазахстанГригорий Константинович Бабаян
АлбанияИлир Дая
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа C. 3-й турБалкани1 : 2Астана
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й тур1 : 1Астана
26.10.2023Лига конференцийГруппа C. 3-й турБалкани1 : 2Астана
21.10.2023Казахстан - Премьер-лига25-й турАстана2 : 1
05.10.2023Лига конференцийГруппа C. 2-й турАстана1 : 2
30.09.2023Казахстан - Премьер-лига24-й тур2 : 0Астана
26.10.2023Лига конференцийГруппа C. 3-й турБалкани1 : 2Астана
05.10.2023Лига конференцийГруппа C. 2-й турБалкани2 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа C. 1-й тур1 : 0Балкани
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 0Балкани
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчБалкани4 : 1

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