Астана - Балкани 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
09 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Балкани, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
|Григорий Константинович Бабаян
|Илир Дая
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1