ПАОК - Абердин 09 Ноября прямая трансляция
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Абердин, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Абердин
Абердин, Шотландия
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
|Барри Робсон
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|2 : 3
|05.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 4
|30.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Греция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 2-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 1
|01.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|2 : 4
|29.10.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|2 : 3
|08.10.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 8-й тур
|0 : 0