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ПАОК - Абердин 09 Ноября прямая трансляция

09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 4-й тур
ПАОК
Абердин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Абердин, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Абердин
Абердин, Шотландия
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
ШотландияБарри Робсон
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа G. 3-й турАбердин2 : 3ПАОК
05.11.2023Греция - Суперлига10-й тур2 : 4ПАОК
30.10.2023Греция - Суперлига9-й тур2 : 0ПАОК
26.10.2023Лига конференцийГруппа G. 3-й турАбердин2 : 3ПАОК
22.10.2023Греция - Суперлига8-й турПАОК2 : 0
05.10.2023Лига конференцийГруппа G. 2-й турПАОК2 : 1
04.11.2023Шотландия - Кубок лиги1/2 финала0 : 1Абердин
01.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 11-й тур2 : 4Абердин
29.10.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 10-й тур2 : 0Абердин
26.10.2023Лига конференцийГруппа G. 3-й турАбердин2 : 3ПАОК
08.10.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 8-й турАбердин0 : 0

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