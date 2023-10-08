Чукарички - Фиорентина 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дубочица (Лесковац, Сербия), вместимость: 8136
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чукарички - Фиорентина, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дубочица (Лесковац, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чукарички
Белград, Сербия
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
|Игор Матич
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|6 : 0
|05.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 14-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 13-й тур
|2 : 2
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|6 : 0
|20.10.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 12-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 11-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|6 : 0
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3