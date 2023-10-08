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Чукарички - Фиорентина 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дубочица (Лесковац, Сербия), вместимость: 8136
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 4-й тур
Чукарички
Фиорентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чукарички - Фиорентина, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дубочица (Лесковац, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чукарички
Белград, Сербия
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
СербияИгор Матич
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа F. 3-й турФиорентина6 : 0Чукарички
05.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 14-й турЧукарички0 : 2
29.10.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 13-й турЧукарички2 : 2
26.10.2023Лига конференцийГруппа F. 3-й турФиорентина6 : 0Чукарички
20.10.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 12-й тур1 : 0Чукарички
08.10.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 11-й турЧукарички1 : 1
05.11.2023Италия - Серия А11-й турФиорентина0 : 1
30.10.2023Италия - Серия А10-й тур1 : 0Фиорентина
26.10.2023Лига конференцийГруппа F. 3-й турФиорентина6 : 0Чукарички
23.10.2023Италия - Серия А9-й турФиорентина0 : 2
08.10.2023Италия - Серия А8-й тур1 : 3Фиорентина

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