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Норшелланн - Спартак Тр 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фарум Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10000
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 4-й тур
Норшелланн
Спартак Тр

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норшелланн - Спартак Тр, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фарум Парк (Фарум, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Спартак Тр
Трнава, Словакия
13ДанияврАндреас Хансен
39Кот-д'ИвуарзщAdamo Nagalo
4ДаниязщКиан Хансен
19ДаниязщЛукас Хею
5ДаниязщМартин Фресе
6ДанияпзЙеппе Тверсков
27ШвецияпзДаниэль Свенссон
14ГананпIbrahim Osman
8НорвегиянпАндреас Шельдеруп
7ДаниянпМаркус Ингвартсен
17ДаниянпКристиан Расмуссен
71СловакияврДоминик Такач
24СловакиязщКристиан Коштрна
2СловакиязщЛукаш Штетина
26СловакиязщСебастьян Коша
5СловениязщМиха Брезник
80СловенияпзАдриан Зелькович
97ГанапзКелвин Офори
8СловакияпзСамуэль Штефаник
23ЧехияпзЭрик Даниэль
11НигериянпФилип Азанго
57СловакиянпМихал Дюриш
Главные тренеры
СловакияМихал Гашпарик
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа H. 3-й турСпартак Тр0 : 2Норшелланн
05.11.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 14-й турНоршелланн1 : 0
29.10.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 13-й тур2 : 1Норшелланн
26.10.2023Лига конференцийГруппа H. 3-й турСпартак Тр0 : 2Норшелланн
22.10.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 12-й тур0 : 2Норшелланн
08.10.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 11-й турНоршелланн0 : 1
26.10.2023Лига конференцийГруппа H. 3-й турСпартак Тр0 : 2Норшелланн
05.10.2023Лига конференцийГруппа H. 2-й турСпартак Тр1 : 2
21.09.2023Лига конференцийГруппа H. 1-й тур4 : 0Спартак Тр
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 2 ДВСпартак Тр
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСпартак Тр1 : 1

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