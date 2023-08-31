Норшелланн - Спартак Тр 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фарум Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10000
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норшелланн - Спартак Тр, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фарум Парк (Фарум, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Спартак Тр
Трнава, Словакия
|13
|вр
|Андреас Хансен
|39
|зщ
|Adamo Nagalo
|4
|зщ
|Киан Хансен
|19
|зщ
|Лукас Хею
|5
|зщ
|Мартин Фресе
|6
|пз
|Йеппе Тверсков
|27
|пз
|Даниэль Свенссон
|14
|нп
|Ibrahim Osman
|8
|нп
|Андреас Шельдеруп
|7
|нп
|Маркус Ингвартсен
|17
|нп
|Кристиан Расмуссен
|71
|вр
|Доминик Такач
|24
|зщ
|Кристиан Коштрна
|2
|зщ
|Лукаш Штетина
|26
|зщ
|Себастьян Коша
|5
|зщ
|Миха Брезник
|80
|пз
|Адриан Зелькович
|97
|пз
|Келвин Офори
|8
|пз
|Самуэль Штефаник
|23
|пз
|Эрик Даниэль
|11
|нп
|Филип Азанго
|57
|нп
|Михал Дюриш
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 3-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 14-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 13-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 3-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 12-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 11-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 3-й тур
|0 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1