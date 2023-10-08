Бешикташ - Будё-Глимт 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Будё-Глимт, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа D. 3-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 2
|30.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа D. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|27-й тур
|0 : 4
|30.10.2023
|Норвегия - Элитсерия
|26-й тур
|3 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа D. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Норвегия - Элитсерия
|25-й тур
|4 : 3
|08.10.2023
|Норвегия - Элитсерия
|24-й тур
|1 : 3