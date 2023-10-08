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Бешикташ - Будё-Глимт 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 4-й тур
Бешикташ
Будё-Глимт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Будё-Глимт, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа D. 3-й турБудё-Глимт3 : 1Бешикташ
05.11.2023Турция - Суперлига11-й тур3 : 2Бешикташ
30.10.2023Турция - Суперлига10-й турБешикташ2 : 0
26.10.2023Лига конференцийГруппа D. 3-й турБудё-Глимт3 : 1Бешикташ
21.10.2023Турция - Суперлига9-й тур2 : 1Бешикташ
08.10.2023Турция - Суперлига8-й турБешикташ2 : 0
05.11.2023Норвегия - Элитсерия27-й тур0 : 4Будё-Глимт
30.10.2023Норвегия - Элитсерия26-й турБудё-Глимт3 : 1
26.10.2023Лига конференцийГруппа D. 3-й турБудё-Глимт3 : 1Бешикташ
21.10.2023Норвегия - Элитсерия25-й турБудё-Глимт4 : 3
08.10.2023Норвегия - Элитсерия24-й тур1 : 3Будё-Глимт

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