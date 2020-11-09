ХИК - Айнтрахт Ф 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Айнтрахт Ф, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
|Тони Коркеакуннас
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|6 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|6 : 0
|21.10.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|3 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 3-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|6 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3