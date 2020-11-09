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ХИК - Айнтрахт Ф 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 4-й тур
ХИК
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Айнтрахт Ф, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
ФинляндияТони Коркеакуннас
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа G. 3-й турАйнтрахт Ф6 : 0ХИК
26.10.2023Лига конференцийГруппа G. 3-й турАйнтрахт Ф6 : 0ХИК
21.10.2023Финляндия - ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 5-й турХИК1 : 2
08.10.2023Финляндия - ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 4-й тур3 : 2ХИК
05.10.2023Лига конференцийГруппа G. 2-й тур1 : 1ХИК
27.09.2023Финляндия - ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 3-й турХИК3 : 0
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур0 : 3Айнтрахт Ф
01.11.2023Кубок Германии2-й раунд0 : 2Айнтрахт Ф
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАйнтрахт Ф3 : 3
26.10.2023Лига конференцийГруппа G. 3-й турАйнтрахт Ф6 : 0ХИК
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3Айнтрахт Ф

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