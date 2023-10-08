Ференцварош - Генк 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Генк, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
|Воутер Вранкен
|Воутер Вранкен
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|12-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|11-й тур
|3 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|10-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|9-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|3 : 2
|01.11.2023
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|0 : 4
|29.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 12-й тур
|0 : 3
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 11-й тур
|4 : 0