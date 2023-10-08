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Ференцварош - Генк 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 4-й тур
Ференцварош
Генк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Генк, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
БельгияВоутер Вранкен
БельгияВоутер Вранкен
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа F. 3-й турГенк0 : 0Ференцварош
05.11.2023Венгрия - OTP Банк Лига12-й тур2 : 1Ференцварош
29.10.2023Венгрия - OTP Банк Лига11-й турФеренцварош3 : 0
26.10.2023Лига конференцийГруппа F. 3-й турГенк0 : 0Ференцварош
22.10.2023Венгрия - OTP Банк Лига10-й тур1 : 2Ференцварош
08.10.2023Венгрия - OTP Банк Лига9-й турФеренцварош2 : 2
04.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й тур3 : 2Генк
01.11.2023Кубок Бельгии1/16 финала0 : 4Генк
29.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 12-й тур0 : 3Генк
26.10.2023Лига конференцийГруппа F. 3-й турГенк0 : 0Ференцварош
22.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 11-й турГенк4 : 0

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