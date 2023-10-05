Астон Вилла - АЗ Алкмар 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - АЗ Алкмар, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 4
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 4
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 4
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0