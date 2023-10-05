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Астон Вилла - АЗ Алкмар 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 4-й тур
Астон Вилла
АЗ Алкмар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - АЗ Алкмар, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
НидерландыПаскаль Янсен
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа E. 3-й турАЗ Алкмар1 : 4Астон Вилла
05.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур2 : 0Астон Вилла
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турАстон Вилла3 : 1
26.10.2023Лига конференцийГруппа E. 3-й турАЗ Алкмар1 : 4Астон Вилла
22.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турАстон Вилла4 : 1
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур1 : 1Астон Вилла
04.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й тур1 : 1АЗ Алкмар
26.10.2023Лига конференцийГруппа E. 3-й турАЗ Алкмар1 : 4Астон Вилла
21.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турАЗ Алкмар3 : 0
08.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й тур1 : 2АЗ Алкмар
05.10.2023Лига конференцийГруппа E. 2-й турАЗ Алкмар1 : 0

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